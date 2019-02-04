Жан-Поль Бельмондо о женщинах, коллегах и Карибском море

Знаменитому французскому актеру Жану-Полю Бельмондо без малого 85 лет. Однако харизмы, обаяния, активности, вкуса и любви к жизни известному артисту не занимать. Как ему это удается?

Главным в жизни для Бельмондо, по собственному признанию, всегда была семья: родители, дети, женщины и впоследствии внуки. В недавнем интервью актер откровенно рассказал о деньгах, страсти, любви и характере.

Француженки называют легендарного актера мужчиной мечты! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует каждую из представительниц прекрасного пола как "подарок, который сам себя упаковывает".

Однако, как признается звезда французского кинематографа, несмотря на эту взаимность и его ни с чем не сравнимую тягу к женщинам, среди них вполне можно встретить ту, которая будет его раздражать...