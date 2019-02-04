Юлия Барановская впервые высказалась о встречах Андрея Аршавина с детьми

Телеведущая Юлия Барановская впервые высказалась о встречах своего экс-супруга Андрея Аршавина с их тремя детьми. На прошлой неделе стало известно, что футболист возобновил общение с сыновьями и дочкой.

Поклонники пришли в восторг, узнав о том, что спортсмен одумался, и даже начали предполагать, что отношения Юлии и Андрея наладились, передает "СтарХит".

Барановская, однако, отметила, что весь ажиотаж насчет ее "возможного совместного будущего" в Аршавиным основан на пустом месте. Юлия подчеркнула, что ее бывший муж начал общаться лишь с детьми, а на их отношения его поступок никак не повлиял. Женщина выразила надежду на то, что никаких вопросов на эту тему больше не возникнет.