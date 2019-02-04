В Сети запустили хештег #ДецлЖив

В русскоязычном интернет-сообществе набирает популярность хештег #ДецлЖив. Поклонники исполнителя и простые пользователи Сети делятся впечатлениями о творчестве исполнителя и вспоминают детство.

Децл задумывался о «смерти» в 35 лет

Многие комментаторы связывают музыку Децла именно с периодом детства и юностью. Много тёплых слов в адрес умершего рэпера относятся именно к тёплым воспоминаниям о раннем творчестве музыканта. Люди в социальных сетях благодарят его за то, что он когда-то «открыл глаза на то, что сегодня я называю своей любимой музыкой».

«Децл, ниггер, до встречи! Хорошо провести время на 'другой' вечеринке. Пригласили выступить на бис. Мир», - написал один из комментаторов. «Я не слушал его, но он был частичкой моего детства, особенно когда я был в детском лагере. Помним. Любим. Скорбим», - поделился воспоминаниями другой.

Некоторые даже выражают надежду, что если хештег наберёт популярность, то Децл «запишет видео с острова», куда хотел отправиться после 35 лет.