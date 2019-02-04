Названы дата и место прощания с рэпером Децлом

Сегодня днем стало известно, где и когда состоится церемония прощания с рэпером Децлом. 35-летний Кирилл Толмацкий в ночь на воскресенье, 3 февраля, скончался в своей гримерке после концерта в Ижевске.

Прощание с Децлом пройдет 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Данную информацию в понедельник предоставила мать покойного рэпера Ирина Толмацкая, которая уточнила, что музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище в столице, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Известно, что за телом Кирилла Толмацкого в Ижевск поехал его отец Александр. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, гроб уже погрузили в автомобиль, чтобы впоследствии транспортировать его в Москву.