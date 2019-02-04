Шоу-бизнес паразитирует на Пугачевой. Сначала ее оскорбляют, а потом заискивают

В мире шоу-бизнеса все ни как у людей – черное это белое, а белое, вообще может быть каким угодно. Настоящего лица человека не видит никто, а слова и мнения меняются со скоростью ветряной мельницы в сильный шторм. Вот и самопровозглашенный историй моды Александр Василев отличился фальшивой искренностью.

"Воскресный завтрак в замке La Pierre Blanche в прекрасной компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их прекрасных детишек Гарри и Лизы. Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны!" – написал он в своем Instagram хвастливый пост.

Мило улыбаясь в кругу звездного семейства, глядя в глаза ПРимадонне, он благодарил ее за концертные платья, которые теперь займут почетное место в его музее. Вот только он забыл, видимо, как совсем недавно публично поливал грязью последнюю народную артистку Советского Союза, смеясь над ее безвкусным гардеробом.

"Пугачева является законодательницей дурного вкуса в России. У нее всегда была ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны типа Демиса Руссоса. И эта идея все время носить мини-платья со слонопотамными ногами, конечно, не помогала всему образу", - вещал Васильев видеоролике.

Понятно, на имени Пугачевой можно отлично пиариться и не важно – оскорблять артистку или хвалить. Главное, что это выгодно в любом случае и приносит успех. Вот только принципиального радетеля за чистоту стиля подобное фальшивое двуличие вообще никак не красит.