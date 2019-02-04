Названа предварительная причина смерти рэпера Децла

Сотрудники Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики в понедельник, 4 февраля, назвали предварительную причину кончины известного рэпера Децла.

Источники утверждают, что, вероятнее всего 35-летний Кирилл Толмацкий, умер из-за сердечной патологии. Экспертиза при этом показала, что никаких выраженных болезненных изменений в организме артиста не было. Специалисты ждут результатов анализов на токсические вещества и алкоголь, чтобы получить более полную картину, передает ФАН.

В настоящий момент также рассматриваются версии кровоизлияния в мозг, инфаркта миокарда и влияния посторонних веществ на сердечную недостаточность.