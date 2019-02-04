Известную российскую актрису Татьяну Васильеву раскритиковали за "слишком рельефное" тело. 71-летняя артистка опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала крепкие мышцы на руках.

Знаменитость похвасталась, что ей удалось сделать жим лежа с грифом весом 20 килограммов. Для Васильевой это стало "маленькой победой". Чтобы показать результат, Татьяна Григорьевна подняла и напрягла руку, вследствие чего стал виден бицепс.

Многие похвалили актрису за такие результаты, однако нашлись и недоброжелатели, которые заявили, что знаменитость утратила женственный облик. Негативно настроенные пользователи сети заявили, что в 71 год женщинам не следует увлекаться спортивными нагрузками и превращаться в "качков".