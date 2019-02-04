Скандальная блогерша предлагает лишить Дану Борисову родительских прав

Скандальная московская блогерша Лена Миро считает, что 12-летнюю дочку Даны Борисовой нужно срочно спасать, а нерадивую мамашу, которая показывает дурной пример ребенку, необходимо лишить родительских прав.

«Что, по-вашему, может стать причиной лишения родительских прав? Представим себе ситуацию, когда папа неизвестно где ходит, а мама любит наркотики. Кроме них, в жизни женщины есть половые связи за деньги, ради хайпа и нестерпимое желание притащить в дом очередного хахаля», - задается вопросом Елена Мироненко.

Так она отреагировала на скандальную ситуацию с побегом дочери звезды из дома. Она тут же вспомнила историю, кстати, рассказанную самой теледивой, когда девочке-подростку в социальных сетях предлагали деньги за ночь с мамой. «Полинка у меня начинающий блогер. Активно общается на своей странице, отвечает на комментарии. И на днях говорит мне: Мам, дядя написал, готов предложить 150 тысяч за ночь с тобой. У меня дочь с юмором, ответила, что сама спит с мамой совершенно бесплатно», - написала «примерная мать» Дана Борисова.

Трудно представить, что происходит в сознании ребёнка, который думает, что маму можно купить за деньги, а Дана даже не скрывает таких фактов, но ничего удивительного в том, что девочка хочет сбежать от такой реальности нет.

«Много вопросов, почему не выкладываешь фотки с мамой. Ответ прост. Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с мужчиной из «Давай поженимся», он меня бесил. Я взяла рюкзак, деньги и ушла. Вы пишете в комментариях, что жалко маму, но вы просто не знаете, какой она хитрый и неадекватный человек», - написала Полина.

«Я спрошу ещё раз, что должно стать причиной лишения родительских прав? Беспорядочные половые связи на глазах у дочери, наркомания, участие в секте, суицидальные попытки, и, как следствие, неоднократные побеги ребёнка из дома. И как решение проблем, мать предлагает всыпать ремня и называет ребёнка дурой. Если не за такой набор, то за что тогда лишают родительских прав? По-моему, органам опеки по месту жительства пора заняться спасением дочери Даны Борисовой. У дедушки, у родственников, в детдоме или в приёмной семье девочке будет однозначно лучше», - уверена Лена Миро.