Супруг актрисы Екатерины Архаровой объяснил свое "исчезновение". На прошлой неделе женщина сообщила своим поклонникам, что ее муж ушел из дома и не вернулся – о нем не было вестей трое суток.

Бизнесмен Артем Ильясов заявил, что все это время находился за городом со своими друзьями. Мужчина подчеркнул, что не видит в своем отсутствии проблемы, передает портал teleprogramma.pro.

Муж Екатерины Архаровой добавил, что его телефон разрядился, поэтому он не мог связаться с женой. Кроме того, Артем Ильясов напомнил, что является взрослым человеком, которому не следует задавать вопросы о том, где он был и что делал, сообщает МК.