В сети появилось видео, на котором врачи пытаются спасти Децла

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены попытки врачей спасти рэпера Децла. В ночь на воскресенье, 3 февраля, стало известно, что популярный исполнитель скончался в Ижевске после концерта.

Кириллу Толмацкому, который известен публике как Децл, стало плохо после выступления. Якобы он пришел в гримерку, побледнел, сел в кресло и потерял сознание.

На место незамедлительно прибыла бригада "скорой помощи", которая в течение получаса пыталась реанимировать рэпера. Усилия медиков, однако, оказались тщетными. На видео, опубликованном на хостинге YouTube, можно увидеть попытки врачей привести Децла в чувство.