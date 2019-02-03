Иосиф Пригожин рассказал об отношениях Децла с отцом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с самого детства знал Кирилла Толмацкого, скоропостижно скончавшегося сегодня после концерта в Ижевске. Он рассказал о сложных отношениях Децла с отцом.

«Именно Александр Толмацкий первым в России увидел потенциал хип-хоп культуры. Он уверенно предсказал, что в 20-е годы этот жанр станет наиболее востребованным. Поэтому я видел восхождение Кирилла с самого начала», - отметил Иосиф Пригожин, у которого были совместные продюсерские проекты с Александром Толмацким.

Но отношения между отцом и сыном Толмацкими были испорченными. Возможно, все дело в вечной проблеме «отцов и детей», возможно, Кирилл не ценил родительскую любовь и заботу. А Александр наверняка сейчас кусает себе локти, потому что даже не попрощался с сыном, предположил Пригожин.

«Это очень тяжелая и грустная ситуация. Очень жалко, когда уходят молодые ребята. Ну что такое 35 лет?», - приводит слова продюсера «ТВ360».