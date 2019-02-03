Рэпер Тимати отреагировал на смерть Децла

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, отреагировал на внезапную смерть своего коллеги по цеху Кирилла Толмацкого, известного как Децл, скончавшегося сегодня ночью в Ижевске.

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как это все получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты, однозначно, большая часть этой истории. Покойся с миром», - написал Тимати в своем инстаграме.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался сегодня ночью в Ижевске, сразу после концерта, который он давал на частной вечеринке. Врачи в течение получаса боролись за его жизнь, но все их попытки остались безуспешными.