Децл задумывался о «смерти» в 35 лет

В одном из интервью трёхлетней давности Кирилл Толмацкий aka Децл заявил, что не прочь инсценировать свою смерть в тридцатипятилетнем возрасте. Появившееся в таком случае свободное время исполнитель хотел потратить на саморазвитие.

В Ижевске ночью скоропостижно в 35 лет скончался рэпер Децл - Кирилл Толмацкий

В 2015 году во время интервью изданию «Галерея Чижова» журналист спросил у рэпера, чем бы тот хотел заниматься в свободное время. Артист ответил, что его всегда интересовали иностранные языки, и он хотел бы изучать их, если появится такая возможность, передаёт Nation News.

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой», - заявил тогда Децл.