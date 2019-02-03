Рэперы Серёга и Егор Крид вспоминают коллегу Децла

Рэперы Серёга, Егор Крид, Баста вспоминают безвременно скончавшегося одного из первых российских исполнителей рэпа Кирилла Толмацкого - Децла. О смерти рэпера Децла сообщил сегодня утром продюсер Александр Толмацкий - отец Кирилла и концертный директор музыканта Павел Беленец.

Музыкальный критик назвал рэпера Децла ветераном рэп-культуры

Рэперу Децлу в июле прошлого года исполнилось 35 лет. У него остались жена Юлия и 14-летний сын Тони.

"Страшно то, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд. Горько от того, что смерть по-прежнему остаётся лучшим пиар-менеджером", - сказал рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серёга. "Кириллу — доброго пути. Отцу его, Александру Яковлевичу, — укрепиться духом", добавил исполнитель в интервью RT.

Российский музыкант Егор Булаткин, известный как Егор Крид, вспоминает песню Децла "Письмо". Рэпер Егор Крид, как и многие рэперы и музыкальные критики, считает Толмацкого легендй. "Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом, благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться Хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню - Письмо. RIP Легенда"