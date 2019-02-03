Музыкальный критик назвал рэпера Децла ветераном рэп-культуры

Музыкальный критик Андрей Бухарин считает исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, настоящим ветераном рэпа. Новость о смерти сегодня утром облетела СМИ и соцсети. Поклонники рэпера Децла называют его "человеком-эпохой".

В сети появилось видео с последнего концерта Децла в Ижевске

Толмацкий - один из первых исполнителей рэпа в нашей стране. "Русский рэп переживает невероятный подъём, и интерес к нему огромен, а Децл всё-таки, несмотря на свой молодой возраст, его настоящий ветеран", - сказал критик в интервью RT.

По признанию Бухарина, у него с Кириллом были общие друзья, с их слов, он был очень приятным и хорошим человеком.

Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался минувшей ночью после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.