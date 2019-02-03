Шнуров и Баста о смерти рэпера Децла: молодые мужчины уходят так рано

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный рэпер Баста, и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров одними из первых высказались по поводу смерти рэпера Децла - исполнителя Кирилла Толмацкого.

В сети соболезнуют родителям рэпера Децла

Децл скоропостижно скончался в воскресенье, 3 февраля. Ему было 35 лет. Остановилось сердце.

Рэпер Баста написал в Instagram: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)2 Фев 2019 в 9:24 PST



Рэпера Децла считают человеком-эпохой. Он один из первых российских исполнителей начал читать рэп.

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»", - написал в сети Шнуров.