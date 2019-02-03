Шнуров и Баста о смерти рэпера Децла: молодые мужчины уходят так рано
3 февраля 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский музыкант Василий Вакуленко, известный рэпер Баста, и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров одними из первых высказались по поводу смерти рэпера Децла - исполнителя Кирилла Толмацкого.
Децл скоропостижно скончался в воскресенье, 3 февраля. Ему было 35 лет. Остановилось сердце.
Рэпер Баста написал в Instagram: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".
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Рэпера Децла считают человеком-эпохой. Он один из первых российских исполнителей начал читать рэп.
"Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»", - написал в сети Шнуров.