Светличная: Гайдаю я понравилась как женщина

Советская актриса Светлана Светличная рассказа об её отношениях с режиссёром Леонидом Гайдаем. Она утверждает, что мужчина оказывал ей «навязчивые» знаки внимания в процессе съёмок «Бриллиантовой руки».

Светличная уверена, что понравилась режиссёру как женщина. Вспоминая о своей первой встрече с Гайдаем, актриса рассказывает, что он буквально осмотрел её всю с ног до головы.

«Ну, такая женщина нравилась не только Гайдаю, я так думаю. В общем, это было иногда как-то даже навязчиво», - говорит Светлана Светличная о своих отношениях с Гайдаем.

Актриса добавила, что повышенное внимание со стороны режиссёра, несомненно, ей было приятно, но всё же она отдаёт предпочтение мужчинам «другого вида», сообщает РИА Новости.