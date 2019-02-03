Вдова рэпера Децла Юлия Толмацкая: "Бог забрал любимого"
3 февраля 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Исполнитель Кирилл Толмацкий - рэпер Децл - скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. "Бог забрал любимого. RIP", - написала в Инстаграм вдова Толмацкого Юлия Киселева. Кирилл и Юлия были вместе 15 лет. У рэпера остался 14-летний сын Тони.
"Рано в лучший мир уходят только достойные этого. Вечная память Кириллу. С вами, Юля, он будет всегда. И вы это знаете", "Это невероятная новость...красивый, талантливый молодой парень ушел?! Неизгладимые впечатления у меня остались его выступления совсем юным парнишкой...КАК ЖАЛЬ, что ТАКИЕ блестящие звезды гаснут рано!", "Соболезную очень сильно! Даже не представляю, как тяжело сейчас... пусть найдутся силы это пережить у вас, у сына и у родителей.. ", - пишут в комментариях.
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По факту смерти известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, который выступал под творческим псевдонимом Децл, организована доследственная проверка, - передает ТАСС.