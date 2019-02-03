Исполнитель Кирилл Толмацкий - рэпер Децл - скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. "Бог забрал любимого. RIP", - написала в Инстаграм вдова Толмацкого Юлия Киселева. Кирилл и Юлия были вместе 15 лет. У рэпера остался 14-летний сын Тони.

"Рано в лучший мир уходят только достойные этого. Вечная память Кириллу. С вами, Юля, он будет всегда. И вы это знаете", "Это невероятная новость...красивый, талантливый молодой парень ушел?! Неизгладимые впечатления у меня остались его выступления совсем юным парнишкой...КАК ЖАЛЬ, что ТАКИЕ блестящие звезды гаснут рано!", "Соболезную очень сильно! Даже не представляю, как тяжело сейчас... пусть найдутся силы это пережить у вас, у сына и у родителей.. ", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori)2 Фев 2019 в 7:47 PST

По факту смерти известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, который выступал под творческим псевдонимом Децл, организована доследственная проверка, - передает ТАСС.