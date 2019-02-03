В сети соболезнуют родителям рэпера Децла

Родители рэпера Децла - исполнителя Кирилла Толмацкого - подтвердили смерть сына. Кирилл скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, на 36 году жизни. Мужчина находился на гастролях в Ижевске.

В Ижевске ночью скоропостижно в 35 лет скончался рэпер Децл - Кирилл Толмацкий

Предварительной причиной скоропостижной смерти рэпера Децла называют остановку сердца. У него остались жена и 14-летний сын.

Мама Кирилла Толмацкого следила за работой сына. Периодически выкладывала в сети видеоролики.

Поклонники рэпера шокированы его смертью. Пишут родителям соболезнования: "Примите соболезнования..., "

Примите мои соболезнования...сил вам...", "Питер соболезнует вместе с вами. Сил Вам. Светлая память", "Соболезнования. Сахалин".