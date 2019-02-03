Виторган признался, что его заманивают на телевидение

Актер Максим Виторган, супруг телеведущей Ксении Собчак, рассказал, что сейчас его постоянно "заманивают" на телевидение. Виторган узнал, что готовится несколько программ "на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны".

Свекр Ксении Собчак Эммануил Виторган высказался о ее признании на Первом

Об этом ему рассказали друзья, которым звонят редакторы и приглашают для участия в шоу. Виторган отметил, что его близкие люди от таких проглашений откажутся. "На сегодняшний день я счастлив тем, что вы не можете увидеть в этих программах людей по-настоящему мне близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном", - пояснил Виторган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)2 Фев 2019 в 5:52 PST

В субботу, 2 февраля, жена Виторгана Ксения Собчак приняла участие в ток-шоу на Первом канале и рассказала о происходящем в ее семье. Как можно понять ее слова: "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына"?

А вот как рассказыва Виторган о своей жене два года назад.

По словам Виторгана, его жена Ксения Собчак - умница, красавица, заботливая жена и мама, особенная женщина.

В сети всегда обсуждают Ксению Собчак.

Вот что написал в Instagram супруг Собчак: "Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши ( простых смертных) представления о том, как должно быть".

Виторган уверен, что все люди разные, а его жена просто необыкновенная.

"Наши нелепые и обреченные ( а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что, иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стёклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно", - так описал Виторган свою жену.

"А нам остаётся только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому своё", - признал Виторган.