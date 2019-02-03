Свекр Ксении Собчак Эммануил Виторган высказался о ее признании на Первом

Знаменитый актер театра и кино Эммануил Виторган прокомментировал участие своей снохи телеведущей Ксении Собчак в программе "Эксклюзив" на Первом канале. Отношения Ксении Собчак с мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым активно обсуждают в СМИ и в сети.

Женщина имеет право решать с кем жить, Собчак прокомментировала слухи о разводе

Разводится Собчак и уходит к Богомолову? Виторган-старший в субботу вечером в Instagram опубликовал фотографию Ксении и подписал: "Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни! Эммануил Ирина Этель". Ирина - супруга Эммунуила, Этель - их маленькая дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)2 Фев 2019 в 8:56 PST

Ксения Собчак вчера впервые высказалась по поводу сплетен вокруг ее личной жизни. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына", — сказала она.

В жизни телеведущей было несколько романов с разными мужчинами. Первым официальным супругом ее стал актер Максим Виторган. В браке родился сын Платон. Собчак считает его замечательным отцом их сына.

Максим Виторган после этой программы написал пост и сказал, что его жена - лучшая.