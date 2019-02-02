Вино со вкусом развода: Джоли и Питт решили совместно выпустить вино
2 февраля 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Известные голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили пойти на перемирие ради совместного выпуска вина. Бывшие супруги владеют винодельней в местечке Шато Мираваль во Франции.
Выпуск вина, как и судьба всей винодельни в целом, долгое время находился под угрозой. Бывшие супруги долгое время не могли поделить между собой территорию, принадлежащую им во Франции. Но переговоры привели голливудских знаменитостей к компромиссу, и они решили объединить усилия для открытия производства, сообщает Мир24.
Первая презентация нового вина намечена на начало весны этого года. Своё название напиток получил в честь звукозаписывающей студии, где были созданы многие хиты легендарных рок-групп – Studio by Mirava.