Вино со вкусом развода: Джоли и Питт решили совместно выпустить вино

Известные голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили пойти на перемирие ради совместного выпуска вина. Бывшие супруги владеют винодельней в местечке Шато Мираваль во Франции.

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Выпуск вина, как и судьба всей винодельни в целом, долгое время находился под угрозой. Бывшие супруги долгое время не могли поделить между собой территорию, принадлежащую им во Франции. Но переговоры привели голливудских знаменитостей к компромиссу, и они решили объединить усилия для открытия производства, сообщает Мир24.

Первая презентация нового вина намечена на начало весны этого года. Своё название напиток получил в честь звукозаписывающей студии, где были созданы многие хиты легендарных рок-групп – Studio by Mirava.