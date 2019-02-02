Леонид Агутин пожаловался на ухудшающееся зрение

Пятидесятилетний музыкант рассказал, что с возрастом начал терять зрение. Агутин признался, что особенно его расстраивает эта проблема из-за того, что стало сложно читать.

Леонид Агутин рассказал о своей любви к чтению, а также о том, что плохое зрение больше не позволяет проводить долгое время за книгой, сообщает Мир24. Исполнитель признаёт, что для решения проблемы нужны очки, но сетует на то, что никак не выделит время на то, чтобы этим заняться.

«Все перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело. А ведь я тот человек, который прочитал в свое время шкаф», - сказал он.

Также Агутин назвал своих любимых писателей. В их число вошли Людмила Улицкая, Дина Рубина, Александр Иванов и Сергей Довлатов.