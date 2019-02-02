Дочь Даны Борисовой сбежала из дома?

Дочь Даны Борисовой, 12-летняя Полина, поссорилась с мамой и ушла из дома. По словам девочки, конфликтная ситуация с этим "хитрым и неадекватным человеком" сложилась у нее не в первый раз.

"Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из "Давай поженимся" (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла", - рассказала Полина в своем Instagram.

Она добавила, что многие ее подписчики в комментариях к записи жалеют Дану. Однако, по словам девочки, все потому, что они просто не знают, какой она на самом деле "хитрый и неадекватный человек".

Сама же Дана Борисова поспешила успокоить общественность. Она пояснила, что дочка никуда не сбегала и находится сейчас у своего дедушки. А подобными постами просто привлекает к себе внимание.

Отметим, запись про побег из дома со страницы девочки исчезла вслед за маминым объяснением ситуации. Впрочем, в соцсетях многие полагают, что данный пост был просто пиаром и не принадлежал руке Полины.

Напомним, телеведущая находится непростых отношениях с экс-супругом. Когда Дана Борисова лечилась от наркотической зависимости за границей, Полина жила с отцом и очень редко проводила время с матерью.



