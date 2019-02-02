Внук Аллы Пугачевой попросил денег у поклонников

Пользователи Сети возмутились поступком внука Аллы Пугачевой. Никита Пресняков обратился к своим поклонникам с просьбой - он собирает деньги на запись своего трека и съемку клипа.

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!», - написал он в Сети.

В общем-то идея не новая и к ней прибегают многие неизвестные музыканты, но такое предложение от внука самой богатой женщины в российском шоу-бизнесе возмутило фолловеров. Они сразу вспомнили ему и распиаренную свадьбу, которая обошлась в 25 миллионов долларов, но за которую звездное семейство не заплатило ни копейки, поскольку даже кольца для молодоженов были частью рекламной компании. А также то, что его отчим – миллиардер, а женат он на дочери бизнесмена Бориса Краснова, и каждую свободную минуту пара старается проводить, отдыхая по всему миру, сообщает издание «СПИД-Инфо».

«У бабки миллиарды, замки, в роскоши купается, может ее попросишь? Тем более говоришь дело прибыльное», «Лучше собрали бы деньги для нуждающихся больных детей, а не на фигню!», «Не давайте ему никто. Надо денег - пусть идёт и зарабатывает. Сам», «Учился в Америке, отдыхаешь на Бали, выступать собираешься в Лос-Анджелесе, а денег просишь у нищих россиян», - написали пользователи в комментариях.

Сам артист неоднократно объяснял, что не хочет жить за родительский счет. Похвальное желание, но получается, что жить он хочет за счет своих подписчиков.