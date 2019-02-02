"Каждую мышцу видно": в сети обсуждают невероятно худые руки Валерии

В сети сегодня активно обсуждают невероятно худые руки певицы Валерии. 50-летняя артистка накануне опубликовала на своей страничке снимок, на котором она позирует в платье с открытыми руками.

На фото Валерия запечатлена в ярком наряде, который демонстрирует даже плечи женщины. Многим показалось, что певица выглядит невероятно худой, а на ее руках можно рассмотреть каждую мышцу и вену.

Поклонники заявили, что артистка прекрасно выглядит и, очевидно, занимается спортом, чтобы иметь такие рельефные плечи. Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые сочли, что в возрасте Валерии открывать руки не следует, а чрезмерная худоба только портит внешность.