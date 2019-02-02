Экс-супруга известного российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз проиграла в суде. Женщина ранее потребовала от своего бывшего мужа три миллиона рублей.

В такую сумму Цымбалюк-Романовская оценила ущерб, который нанесли ей нелестные высказывания со стороны Армена Борисовича – якобы они поставили под удар ее достоинство, честь, а также деловую репутацию.

Как отмечает "7 Дней", суд встал на сторону Джигарханяна, вследствие чего иск был отклонен. Известно, что заседание длилось около трех часов, а сам актер на нем не присутствовал. Его юрист Евгений Парфенов заявил, что артист не особенно интересовался процессом.