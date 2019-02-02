Женщина, рассказавшая, что беременна от Киркорова, умерла от инсульта после шоу

Участница ток-шоу, заявившая на всю страну, что беременна от популярного исполнителя Филиппа Киркорова умерла от сердечного приступа в одной из московских больниц. Родственники женщины утверждают, что она пережила огромный стресс после эфира.

58-летняя Светлана Софиева прославилась тем, что записала видео разместив его в интернете, в котором рассказала, что ждет тройню от короля поп-сцены. Якобы они познакомились еще в 2012 году и от вспыхнувшей страсти уже появились на свет двое детишек. Правда, как заявляла женщина, малышей у нее украли и сейчас их воспитывают Пугачева с Галкиным. Теперь же Софиева вновь «беременна» и она требует от певца 200 000 на роды.

На шоу Малахова, зрителей поразил огромный живот Светланы, а съемочная группа был в шоке – женщина явно готовилась к рождению малышей. В элитной квартире на Тверском бульваре было собрано множество детской одежды и прогулочные коляски. Когда Сафиевой сделали УЗИ, врачи поставили диагноз - ложная беременность, но дама не желала верить врачам. И все твердила про беременность от Киркорова.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», после выхода в эфир шоу на женщину посыпались оскорбления, многие откровенно называли ее сумасшедшей. Близкие Светланы рассказали, что она пережила огромный стресс и вынуждена была лечь в больницу. Там она и умерла от инсульта. Но пользователи Сети уверены, что все дело в элитной недвижимости, которая оцениваются риелторами в 10 миллионов долларов. И женщину просто довели сначала до сумасшествия, а потом и до сердечного приступа.