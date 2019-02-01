Юморист Ефим Шифрин показал видео своей силовой тренировки
1 февраля 2019, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Артист Ефим Шифрин находится в отличной физической форме. Юморист может смело продемонстрировать накачанную фигуру и даст фору молодежи. Знатоки отмечают, что он "качается" довольно серьезно.
62-летний артист серьезно начал тренироваться примерно 20 лет назад по совету одного из коллег. В тренажерном зале ему дает советы профессиональный тренер. Шифрин умудряется во время занятий пошутить с ним.
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