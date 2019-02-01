Алена Хмельницкая коротко рассказала об идеальных отношениях с возлюбленным

Поклонники актрисы Алены Хмельницкой рады, что в ее жизни появился любимый мужчина, и она счастлива с ним. Возлюбленный Хмельницкой - бизнесмен Александр Синюшин. Актриса старше его на 12 лет.

Но разницы в возрасте не видно. Алена помолодела и похорошела, радостно проводя время с Александром.

"С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу. Мерлин Монро", - процитировала Хмельницкая, подписав одно из совместных фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alxmel (@alxmel)31 Янв 2019 в 2:03 PST

Влюбленные берут с собой в путешествия и младшую дочку Алены. А когда мужчина находит общий язык с детьми, это важно для любой женщины.