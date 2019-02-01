Алена Хмельницкая коротко рассказала об идеальных отношениях с возлюбленным
1 февраля 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники актрисы Алены Хмельницкой рады, что в ее жизни появился любимый мужчина, и она счастлива с ним. Возлюбленный Хмельницкой - бизнесмен Александр Синюшин. Актриса старше его на 12 лет.
Но разницы в возрасте не видно. Алена помолодела и похорошела, радостно проводя время с Александром.
"С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу. Мерлин Монро", - процитировала Хмельницкая, подписав одно из совместных фото.
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Влюбленные берут с собой в путешествия и младшую дочку Алены. А когда мужчина находит общий язык с детьми, это важно для любой женщины.
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