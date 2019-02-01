Ксения Собчак впервые показала лицо своего сына

Телеведущая Ксения Собчак в минувший четверг впервые показала в сети лицо своего сына Платона. Мальчик довольно часто появляется на страничке женщины, однако обычно он виден только со спины.

На видеозаписи можно увидеть, как малыш изучает туалетный столик Ксении, наводит порядок, "рассматривает всякие штучки", а затем поворачивается лицом к камере и спрашивает, зачем маме нужны духи.

Многие были покорены внешностью Платона – мальчик является обладателем огромных голубых глаз, пухлых губ и густой светлой шевелюры. Подписчики отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму, однако на его лице можно заметить и черты отца – актера Максима Виторгана.

