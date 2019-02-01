После похищения НЛО моя жизнь не будет прежней, расплакалась Катя Лель

Когда певица Катя Лель рассказала, что 28 лет назад в родном Нальчике она столкнулась с инопланетянами – у нее пропали зубы, пришельца приходили к ней домой, преследовали ее, многие просто покрутили пальцем у виска, а в Сети появилась очередная порция шуток и мемов про зубы артистки, летающие в космосе.

Но Катя уверена, люди просто не понимают с чем или с кем они имеют дело, пока не столкнутся с внеземным разумом сами. Она прекрасно помнит ощущение страха и беспомощности после первого контакта. «После встречи с инопланетянами моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я стала слышать голоса, читать мысли людей, видеть вещие сны, и я ощущала безумное чувство страха. Я знаю они следят за мной, и они придут», - призналась звезда.

Сейчас Катя ко всему готова. Как пишет издание «СПИД-Инфо», после похищения НЛО она постоянно ощущает их присутствие, а когда вспоминает, что пришлось пережить ей и ее семье, готова расплакаться.

Она уверена, что рано или поздно ее заберут и предупреждает всех, что любой из нас может быть следующим: «Моя дочь и мой муж видят тарелки каждый день, в центре Москвы, на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они просто пасут, следят за мной. Я думаю, почему я одна сумасшедшая, почему больше никто этого не видит? Я даже мужу и дочери говорю: «Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я». Люди, мои дорогие, не нужно смеяться и прикалываться, вы знаете, как непредсказуем наш мир? Вчера выбрали меня, а завтра могут выбрать вас. Однозначно понятно, что нас слышат, за нами наблюдают».