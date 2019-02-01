В наступившем новом году телеведущей Ольге Бузовой захотелось перемен, и девушка решила "немного похулиганить". Об этом она рассказала своим подписчикам на страничке в соцсети Instagram.

"Мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор. Так вдруг захотелось перемен… во всем. Впереди много важных и интересных событий… Решила начать с прически. Как Вам?" - поинтересовалась Бузова у фолловеров.

Говоря о переменах, звезда имеет в первую очередь свои волосы. На снимке, подписанном таким образом, шевелюра Ольги вновь сияет оттенком блонд, пришедшим на смену ранее устоявшемуся каштановому цвету.

Подписчики Бузовой, как водится, разделились на два лагеря: одни осыпают любимицу комплиментами и поддерживают ее выбор, другие уверяют, что с темным цветом волос Ольга смотрится куда как лучше.