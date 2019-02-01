"Спасибо за нас....", - написала Анна Нахапетова в день рождения Веры Глаголевой

Три дочери актрисы Веры Глаголевой каждый день вспоминают свою маму. Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года. В этом году ей исполнилось бы 63 года. Актриса скончалась 16 августа 2017 года.

Анна и Мария Нахапетовы, Анастасия Шубская почтили память мамы в день ее рождения. Старшая дочь Глаголевой актриса, балерина Анна Нахапетова опубликовала в Инстаграм фото с сестрами и обратилась к маме: "Мы вместе и ТЫ была бы счастлива. Спасибо за нас.... С Днём Рождения, МАМА! Мы скучаем... очень".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)30 Янв 2019 в 7:52 PST

Анастасия опубликовала фото всей семьи и свое детское фото с мамой. "С днём рождения любимая! Нам всем очень тебя не хватает".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)31 Янв 2019 в 11:41 PST

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева дружила с Верой Глаголевой и часто рассказывает о ней. И вспомнила близкую подругу в день ее рождения, сообщается на сайте teleprogramma.pro. На своей странице в Instagram Гузеева опубликовала снимок из своего альбома и написала признание: "Благодарю тебя, что по Судьбе прошла. День Рождения Веры. Верочки. Всё помню".