Лера Кудрявцева опубликовала снимок 1994 года, на котором ее не узнать

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей страничке в социальной сети архивную фотографию, на которой ее практически невозможно узнать. Этот снимок был сделан в 1994 году.

Свою успешную карьеру на телевидении Кудрявцева начала с программы "Партийная Zona". На фото запечатлен рабочий момент – Кудрявцева снимает выпуск вместе с актером Гошей Куценко, передает teleprogramma.pro. Многие не узнали телеведущую на этом снимке, поскольку она была брюнеткой с короткими кудрявыми волосами.

Поклонники, однако, отметили, что Лера выглядит все так же молодо, а цвет волос ей идет абсолютно любой, поскольку она невероятно красивая женщина.