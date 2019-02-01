Лера Кудрявцева опубликовала снимок 1994 года, на котором ее не узнать
1 февраля 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей страничке в социальной сети архивную фотографию, на которой ее практически невозможно узнать. Этот снимок был сделан в 1994 году.
Свою успешную карьеру на телевидении Кудрявцева начала с программы "Партийная Zona". На фото запечатлен рабочий момент – Кудрявцева снимает выпуск вместе с актером Гошей Куценко, передает teleprogramma.pro. Многие не узнали телеведущую на этом снимке, поскольку она была брюнеткой с короткими кудрявыми волосами.
Поклонники, однако, отметили, что Лера выглядит все так же молодо, а цвет волос ей идет абсолютно любой, поскольку она невероятно красивая женщина.
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