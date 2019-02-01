Собчак встряла между Галкиным и Ахеджаковой

Телеведущая Ксения Собчак разрядила недоразумение, которое произошло между знаменитой актрисой театра и кино Лией Ахеджаковой и известным пародистом Максимом Галкиным. Лия Ахеджакова заявила, что Галкин делает на пародиях не нее себе рейтинги, сообщается на сайте kp.ru.

Максим Галкин ответил Лии Ахеджаковой

Галкин показал пародию на актрису на праздновании юбилея Галины Волчек. Максим быстро написал ответ по поводу обвинения Ахеджаковой, объяснив, не имел никакого намерения спекулировать на ее имени.

А в комментариях под своим обращением к актрисе Галкин написал своим подписчикам: "У меня не было желания просить извинения. Я взрослый и от своих слов и шуток не отказываюсь. И разрешения на пародии никогда ни у кого не просил и просить не собираюсь".

Ксения Собчак попросила пародиста: "Делай на меня пародию. Я мечтаю. За выслугу лет. Галкин согласился: "Ну, кстати, да. Давно пора. Извини, что до сих пор тебя не изобразил".