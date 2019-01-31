Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская любят кататься на горных лыжах. Сынишка звездной пары Артемий подрос и родители стали брать его с собой в горы. В этом году Владимир Пресняков-младший с женой и сыном катался в Альпах.

Для Темы они взяли инструктора, чтобы освоить горные лыжи. Мальчика учил профессионал. Они надеются, что сын будет кататься с ними через пару лет. Но, вероятно, Артемий уже так полюбил горы, что не захотел возвращаться домой.

Мальчик спрятался в чемодан от родителей. Володя снял видео, как Тема сидел в чемодане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)23 Янв 2019 в 7:27 PST