Ариана Гранде перепутала иероглифы и в татуировке призналась в любви к барбекю

Американская певица хотела сделать татуировку в честь выхода своей новой песни, но что-то пошло не так, и в итоге на левой ладони девушки оказалась надпись о барбекю-гриль.

Только сделав новую татуировку, девушка тут же решила похвастаться ей в своём аккаунте Instagram. Но внимательные поклонники творчества певицы быстро обратили внимание на то, что вместо названия сингла на руке звезды оказалась несколько иная надпись.

«Новая татуировка Арианы Гранде означает "Шичирин" — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», - написал в комментариях один из подписчиков.

Девушка ответила, что специально не стала заканчивать тату, так как не смогла терпеть боль. «И еще… Я просто обожаю крошечные барбекю-грили», - поиронизировала над ситуацией Гранде. Но фотографию из Instagram всё-таки удалила.