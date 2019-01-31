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Бывшая девушка Тимати начала встречаться с его другом

31 января 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая девушка Тимати начала встречаться с его другом
Фото: соцсети

В Чечне оказались недовольны начавшимися отношениями между экс-подружкой Тимати Аленой Шишковой и другом рэпера предпринимателем Мансуром Джамбековым.

Жители Кавказа крайне возмущены романом 25-летней Шишковой и 23-летнего Джамбекова. Известно, что молодые люди проводят много времени вместе, а также недавно они вдвоём ездили на отдых в Сочи. Своим негодованием по этому поводу чеченцы активно делятся в соцсетях.

«Чеченцу больше некого тискать, подобрал опавшую листву, чеченцы с кем попало не ходят», — возмущается один из комментаторов. «И в жены берут, и детей плодят все чаще и чаще от русских Наташ. Интересно, почему они не хотят на своих жениться?!» — поддержал его другой пользователь сети.

Но нашлись и те, кто предпочитает не обсуждать чужую личную жизнь. «Человек вправе проводить свое личное время как ему нравитья и с кем нравиться, и не вам его судить», - высказался подписчик.

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