С кем Вера Брежнева отдыхала на Мальдивах
31 января 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Снимки певица выложила в Instagram. Подпись к ним гласит: «Даже в шикарном месте веселее вместе».
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На фото Брежнева запечатлена в купальнике на пляже вместе с моделью Еленой Перминовой. Певица также поинтересовалась у своих подписчиков, может ли она позволить красивую подругу.
Перминова на своей странице в Instagram опубликовала такие же фото и продублировала надпись. Девушки оказались так похожи внешне, что многие поклонники задались вопросом, не являются ли они родственницами. Кроме того, обе красотки получили уйму комплиментов от поклонников.