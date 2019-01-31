С кем Вера Брежнева отдыхала на Мальдивах

Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Снимки певица выложила в Instagram. Подпись к ним гласит: «Даже в шикарном месте веселее вместе».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)30 Янв 2019 в 7:53 PST

На фото Брежнева запечатлена в купальнике на пляже вместе с моделью Еленой Перминовой. Певица также поинтересовалась у своих подписчиков, может ли она позволить красивую подругу.

Перминова на своей странице в Instagram опубликовала такие же фото и продублировала надпись. Девушки оказались так похожи внешне, что многие поклонники задались вопросом, не являются ли они родственницами. Кроме того, обе красотки получили уйму комплиментов от поклонников.