Бузова решилась на эксперименты с цветом

Ольга Бузова призналась поклонникам, что в последнее время её тянет на эксперименты с цветом губной помады. Придём чаще всего выбор звезды падает на тёмные и яркие оттенки.

Буквально на днях Ольга выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с фиолетовой помадой на губах. Такой нестандартный оттенок дополнил образ певицы – серебристый костюм со змеиным принтом. Бузова поинтересовалась у поклонников, что они думают о её новом цветовом предпочтении.

Большинство фанатов поддержали выбор певицы и отметили, как ей идёт такой стиль, сообщает teleprogramma.pro. Но среди почитателей оказались и критики. Одна из комментаторов выразила мнение, что такой цвет губ – это «деревня глухая», а другая заявила, что подобные «змеиные» костюмы «бесят».