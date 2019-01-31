Лариса Вербицкая: красота – это выгодно!

Одна из российских икон стиля Лариса Вербицкая рассказала, чем в её понимании является женская красота и как эту самую красоту можно использовать. Также она отметила, что ей обидно, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы.

Телеведущая считает, что женщинам выгодно быть красивыми. По её словам, красоту любой девушки можно сравнить с военной дисциплиной, которая не допускает ни единой поблажки.

«Красивая внешность — ценное качество. Даже грудных детей радуют симпатичные лица. Красота — это ресурс, товар, сила. Совместимы ли в женщине красота и ум? Умная женщина умеет быть красивой», - поразмышляла Вербицкая у себя в Instagram.

Далеко не все подписчики поддержали телеведущую, передаёт teleprogramma.pro. Среди комментаторов были и те, кто сетовал на нехватку денег, а также упоминал о превосходстве внутренней красоты над внешней. Но нашлись и те, кому слова Вербицкой пришлись по душе.