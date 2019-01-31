Отцом дочери Ольги Зарубиной мог быть не Александр Малинин. А кто?

Дочь певицы Ольги Зарубиной могут ждать новые потрясения. Скандал вокруг бывших супругов Александра Малинина и Ольги Зарубиной не утихает несколько лет, - сообщает kp.ru. Только нарастает. У Малинина прекрасная семья, выросли чудесные дети.

Мадонна рассказала о своём тяжёлом детстве

Несколько лет назад Ольга Зарубина захотела познакомить дочь Киру с отцом. Девушка прилетела в Москву из США. Но все пошло не так, как хотелось бы матери и дочери. Малинин с Кирой познакомился. Они с супругой Эммой попытались помочь Кире. Но родственный отношений не сложилось. Ольга Зарубина решила, что из-за этого у девушки началась депрессия.

Казалось бы, жизнь продолжается. За эти годы У Малинина умер отец Николай Выгузов. У Ольги Зарубиной умерла мама.

И вот певица вновь стала участницей программы на Первом канале. На этот раз - пришла к Дмитрию Шепелеву в передачу "На самом деле" с обвинениями в адрес бывшего мужа. И тут произошло такое, что никто не мог предположить. Адвокат певца Мария Ярмуш высказала предположение, что Ольга Зарубина родила дочь не от Малинина, а от его отца Николая Выгузова - от своего свекра.

Адвокат Малинина предоставила доказательство своих слов - предъявила результат генетической экспертизы, проведенной между Кирой и Выгузовым. Согласно ему, она на 99,9% является дочерью отца Александра Малинина.

"Как может быть дед моей дочери ее отцом! Кира и Николай Степанович проходили генетическую экспертизу, но они ведь родственники. Так что эта проверка ничего не значит", - возмутилась Зарубина.

Адвокат привела еще один довод: в то время, как была зачата Кира, Малинин находился на гастролях, а Зарубина длительное время жила с его родителями. Но Ольга уверяет, что привозила Киру к дедушке.

Муж племянницы Ольги Зарубиной Игорь Холюсев тож намекнул, что у него есть доказательства - Кира может дочерью Николая Выгузова.