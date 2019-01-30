Лобода: У меня есть конкретная миссия

Светлана Лобода, одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса, стала наставницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» (Первый канал). Она рассказала, как стать суперзвездой и успокоить тех, кто не попал в проект.

Лобода рассказала, что недавно они с командой открыли собственный продюсерский центр, пишет NEWS.ru.

По словам певицы, у нее есть "конкретная миссия".

"Я всегда говорю, что в детстве принимала участие во всевозможных конкурсах и никогда не побеждала! Мама успокаивала: «Светочка, значит, сегодня не твой день. Будем продолжать работать!", - рассказала она.