Беременная Виктория Лопырева заявила, что больше не соблюдает диету

Российская модель Виктория Лопырева, которая совсем скоро станет мамой в первый раз, заявила, что отказалась от диеты. Женщина подчеркнула, что сейчас позволяет себе абсолютно все, даже сладости.

Лопырева отметила, что не боится располнеть, поскольку ей передалась от родителей прекрасная генетика – она ест и не толстеет, передает "7 Дней". Виктория отметила, что она "немного набрала", однако вес ее будущего малыша, по словам врачей, является нормальным.

Ранее стало известно, что модель будет рожать первенца в США. Причиной такого решения стала плохая погода в России в зимнее время.