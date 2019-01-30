Лия Ахеджакова заявила, что Максим Галкин смеется над ней ради рейтингов

Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что телеведущий Максим Галкин смеется над ней ради рейтингов. 80-летнюю женщину очень обидели некоторые юмористические монологи шоумена.

Ахеджакова заявила, что Галкин не имеет права пользоваться ее именем, чтобы насмешить зрителей. Лия Меджидовна подчеркнула, что иногда она включает Первый канал и видит, как "талантливый человек" издевается над ней, над ее судьбой, передает "СтарХит". Актриса заявила, что публичным людям необходимо более тщательно выбирать материал для своих выступлений и не обижать достойных людей.

Галкин пока никак не отреагировал на слова Ахеджаковой. Сам он ранее утверждал, что никого не хочет оскорбить, а его цель – подарить людям хорошее настроение.