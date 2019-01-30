Максим Галкин похвастался спортивными достижениями сына

Телеведущий Максим Галкин похвастался спортивными достижениями своего сына Гарри. Мужчина опубликовал в социальной сети видеозапись, на которой пятилетний мальчик демонстрирует свои навыки.

Оказалось, что Гарри занимается плаванием. В ролике, который появился в сети, мальчик двигается в маске и ластах под водой. Гордый отец отметил, что его сын может проплыть 20 метров на глубине от 1 до 2,5 метра, передает портал teleprogramma.pro

Поклонники пришли в восторг от разностороннего развития мальчика и написали, что он молодец, а Галкин – "суперпапа", который уделяет очень много времени своим детям.



Кстати, ранее стало известно, что и Лиза Галкина очень хорошо плавает.