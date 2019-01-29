В сети не верят, что у певицы Ёлки могут быть такие взрослые дочери

В сети не верят, что у 36-летней певицы Ёлки могут быть такие взрослые дочери. Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Ёлка, опубликовала в Instagram фото в окружении двух девушек и подписала снимок: "Потому что можем, вот почему. Мать-кукушка и лучшие дети в мире".

Поклонники исполнительницы погуглили и нашли в сети, что этим девушкам по 20 лет. И разгорелся спор. Общественность убеждена, что у такой молодой женщины не может быть таких взрослых детей. "ей 36, а девочкам по 20, как написано в инете, она их что в 16 родила?))) Это стеб, это не ее дети", "не ее это дети у первой вообще на странице есть фото с мамой и написано я с мамой!!!!!" - разоблачили Ёлку подписчики.

Артистка свою личную жизнь держит в тайне. По слухам, Ёлка семь лет встречалась с капитаном команды КВН "Палата № 6" Василием Крайняем. В Москве она вышла замуж за Сергея Астахова. Семья продержалась шесть лет. Супруги вместе работали. Но в 2016 году они не только развелись, но и Ёлка перестала работать с бывшим мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)27 Янв 2019 в 12:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)27 Янв 2019 в 12:07 PST

Еще фото с такими девушками разместила ранее Ёлка: