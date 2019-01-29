Влад Соколовский: Я разрушил своими руками самое лучшее, что было в моей жизни

Брак Риты Дакоты и Влада Соколовского считался одним из самых крепких в нашем шоу-бизнесе. У этой красивой пары было много поклоников. И заявление Риты об изменах Влада и разводе с ним для многих стало разочарованием.

Прошло некоторое время после официального развода. Кажется, все успокоились. У Соколовского распался роман с новой девушкой. И вот Влад набрался решимости сделать публичное признание. Соколовский извинился перед Ритой и их близкими людьми.

"... прошу прощения... В первую очередь у своей жены и дочери!...Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до её сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех наших близких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей", - говорится в длиннющем посте певца.

"Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моей вине", - признал он свою вину. По словам артиста, сейчас он работает над собой. "Я дал прежде всего самому себе обещание, что больше не предам ни себя, ни своего любимого человека", - пообещал певец.

Влад Соколовский уверен, что сильная, настоящая любовь есть и пожелал всем любви.