Регина Тодоренко показала, как худеет после родов

В начале декабря Регина Тодоренко родила своему супругу Владу Топалову сына. Сейчас, через полтора месяца после родов, телеведущая начала активно худеть и возвращаться в привычную форму.

Тодоренко винит во всем свою страсть к сладкому и выпечке: "Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом!", - рассказала она фолловерам.

Отметим, еще в конце первого триместра известная телеведущая, а ныне еще и продюсер, поправилась на 9 кг: "У меня были огромные щеки, большие бедра и я уже не влезала в свой привычный размер S".

Теперь Регина решила, что пора положить конец удивлению, рождающемуся от взгляда на себя-любимую в зеркало, и вплотную заняться фигурой. Девушка, не стесняясь, рассказал подписчикам, как именно.

За время беременности Тодоренко набрала 18 килограммов. Чтобы избавиться от них, звезда "Орла и Решки" сидит на диете, уделяет много времени прогулкам с ребенком и не забывает про пилатес.

Накануне Регина опубликовала в своем Instagram селфи из балетной студии: "На 3-й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать", - посетовала она.

Супруга Топалова заявила, что у нее челлендж "#ВырваласьНаЧасок", и призналась, что "для полного комфорта" мечтает скинуть (уже похудев после родов на 15 килограмм) оставшиеся "предательские 5 кг".